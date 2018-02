Procurador no Ceará defende anulação para todos O procurador-geral da República no Ceará, Oscar Costa Filho, apesar de não ter tido acesso às investigações finais da Polícia Federal, defende a anulação das 14 questões para todos os candidatos. Para ele, o problema não está somente no Christus, mas "em toda a estrutura do exame". Ele indica que cabe às universidades a realização do Enem e não ao Inep. O procurador solicitou à presidente do Inep, Malvina Tutttman, que em todo o Brasil sejam anuladas as 14 questões vazadas. O pedido tem como base inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal no Ceará. Costa Filho teve conhecimento de ofício da procuradora responsável, em que consta a necessidade de "deslocamento do eixo das investigações sobre a responsabilidade de vazamento (...) em direção a atores e processos no âmbito" do MEC e do Inep, explica ele na solicitação a Malvina. / LAURIBERTO BRAGA, ESPECIAL PARA O ESTADO