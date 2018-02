Procuradora acusada de torturar criança é condenada

O caso de tortura foi denunciado pelos empregados da procuradora. Eles afirmaram que ela agredia fisicamente a menina. A criança foi encontrada pelo Conselho Tutelar no apartamento de Vera Lúcia com sinais de maus-tratos. Laudos comprovaram as agressões.

Vera Lúcia se entregou à Justiça no dia 13 de maio e foi levada para o Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. O advogado da procuradora, Jair Leite Pereira, não foi encontrado para comentar a decisão.