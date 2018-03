Procuradores participarão de ato contra PEC 37 em SP Procuradores da República, servidores e estagiários do Ministério Público Federal de São Paulo confirmaram participação no ato público contra a PEC 37, chamada de PEC da Impunidade, neste sábado, 22. A manifestação está marcada as 15 horas. no Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista - palco das maiores concentrações e passeatas de manifestantes contra a corrupção no País.