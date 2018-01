Procuradoria egípcia recorre contra absolvição de Mubarak

"Um estudo sobre as razões da decisão revelou falhas legais que mancharam o julgamento", disse a procuradoria em comunicado.

O recurso faz parte integral do sistema judicial do Egito e já era esperado após o anúncio do veredicto. Se Mubarak for inocentado no caso, seria pela terceira e última vez de acordo com a legislação egípcia.

Mubarak deixou o poder em 2011 após os protestos em massa que cobravam sua renúncia. Muitos egípcios que viveram sob o poder de Mubarak, um ex-oficial da Força Aérea, consideram seu governo como um período de autocracia e corrupção disseminada.

(Reportagem de Omar Fahmy)