Procuradoria pede impugnação da candidatura de Moura

"No caso concreto, verifica-se que o impugnado não demonstrou atender a todas as condições de elegibilidade constitucionalmente exigidas", diz o magistrado, citando, por exemplo, que Moura não provou que está em pleno exercício de seus direitos políticos, pois deixou de juntar ao processo a certidão expedida pela Justiça Eleitoral de 1º grau. Além disso, Ramos alega que ele "não foi legitimamente escolhido em convenção partidária" e "tornou-se público que o impugnado foi expulso do partido" pelo qual pretendia concorrer nessas eleições. "Vale dizer que a expulsão do partido implica automático cancelamento da filiação partidária."

Para reforçar o pedido de impugnação, o procurador regional eleitoral diz que "estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias".