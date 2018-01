Procuram-se novos blogueiros Está aberta a temporada de caça a blogueiros. Em proporções inéditas no Brasil, portais saem à procura de talentos na blogosfera. Em três meses – e até com polêmicas – o Yahoo já "anexou" 108 blogueiros, o Pop encampou dez e o Abril.com, na quarta passada, consolidou a tendência ao anunciar seus cem "VIPs" num coquetel regado a champanhe e canapé. E prometem: é só o começo. Por que esse "afã" repentino? "A blogosfera toma corpo agora. Há profissionalização financeira e de conteúdo", sugere o diretor de Produtos do Yahoo, Fábio Boucinhas. "Os blogs dão a visão do internauta sobre as notícias e geram uma comunidade", diz a editora do Abril.com, Aline Sordili. O projeto da Abril, lançado na última semana, foi o mais polêmico. Ele convidou 400 blogueiros a montar blogs em seu novo publicador. Muitos, porém, acusaram a Abril de querer, na verdade, apropriar-se de seus conteúdos, já que não seriam pagos (veja ao lado). Na descrição do projeto, os VIPs ganham "destaque e cursos online sobre web e gestão". Mesmo com a polêmica, cem blogueiros toparam. A idéia é chegar a 200. O publicitário Rodrigo Alexandre, 25 anos, do blog Nova Mídia (http://blogs.abril.com.br/novamidia), diz que, com a visibilidade, sua visitação saltou de 1,5 mil por mês para 5 mil. "E acho interessante essa história dos cursos." Na proposta do Yahoo, lançada em julho, também não há dinheiro. Mas, em vez de montar um blog no portal, os blogueiros selecionados são "linkados". Por isso causou menos polêmica. Hoje, há 108 blogs. A meta é chegar a 200. "No portal, eles trazem um conteúdo mais informal", diz Boucinhas. O consultor Conrado Navarro, de 27 anos, do blog Dinheirama (www.dinheirama.com), diz que a visibilidade já gerou 12 mil acessos a mais por dia. "Ceder conteúdo gratuito incomoda. Mas é uma forma de alavancar a audiência." Já o portal Pop foi mais modesto. Desde junho, selecionou dez blogs e ofereceu uma parceria publicitária. "Os lucros são divididos", diz o gerente de Marketing do portal, Ricardo Sanfelice. "Para crescer, os melhores blogs irão certamente migrar para os portais." Para o publicitário Fernando Kanarski, de 23 anos, do Undergoogle (www.undergoogle.com), a parceria com o Pop não funcionou. "Não teve muito retorno de publicidade e audiência", diz. Nem por isso desistiu. Aproveitando a onda, já se oferece para portais maiores. "Estamos aí", avisa. Ig, Terra e Uol também "estão de olho em novos talentos". Só que o ritmo é mais lento. "Já temos blogs há muito tempo", diz o gerente de interação do Uol, Fernando Madureira. Segundo ele, os portais que descobriram os blogs agora querem, na verdade, conteúdos para atrair visitas, já que a publicidade online cresceu 44,4% no primeiro semestre, aponta o Projeto Inter-Meios. Esse movimento será o responsável por consolidar a blogosfera, diz o blogueiro Tiago Dória (www.tiagodoria.com), que levou seu blog para o Ig em 2005. "Esse ano é o do vai ou racha. Muitos blogs devem ir para os portais. O que falta ainda é serem mais valorizados nesses sites, tanto financeiramente como em visibilidade."