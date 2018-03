Produção de alumínio da Rio Tinto cai 6% no 1o tri A produção de alumínio da Rio Tinto no primeiro trimestre registrou queda de 6 por cento, maior que o esperado, enquanto a de minério de ferro recuou 15 por cento e a de cobre refinado subiu 33 por cento, conforme a companhia se esforça para equilibrar a oferta com a demanda global.