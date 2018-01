Produção de celulose sobe 6,9% em maio sobre um ano antes, diz Ibá

Em maio, a produção de celulose totalizou 1,347 milhão de toneladas, sendo que no mês, as fabricantes que fazem parte da Ibá exportaram 970 mil toneladas do insumo, ou 13,3 por cento a mais do que em maio de 2013.

No acumulado do ano a produção de celulose registrou crescimento de 5,6 por cento sobre igual período de 2013, com as exportações registrando aumento de 10,5 por cento.

A produção de papel, por sua vez, teve alta de 1,4 por cento em maio, sobre igual mês de 2013, para 867 mil toneladas, enquanto no acumulado dos cinco primeiros meses do ano o crescimento foi de 0,7 por cento, a 4,393 milhões de toneladas.

A Ibá informou ainda que a produção de painéis de madeira recuou 7,5 por cento em maio, mas ainda registra leve alta de 1,1 por cento no acumulado do ano.

A balança comercial do setor acumula alta de 7,7 por cento no ano, a 2,316 bilhões de dólares.

(Por Roberta Vilas Boas)