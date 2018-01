Produção de chips da Samsung é prejudicada por apagão

A Samsung Electronics anunciou na sexta-feira que suspendeu as operações em seis de suas linhas de produção de chips depois de um corte de energia em uma fábrica perto de Seul, o que gera expectativas de queda na oferta e alta de preços. A empresa disse que não antecipa que as perdas gerais causadas pelo problema excedam os 50 bilhões de won (US$ 54,19 milhões). Mas os analistas consideram que o potencial de prejuízo seja muito mais alto. Alguns deles disseram que o incidente poderia resultar em perda equivalente a um mês de produção de chips de memória flash NAND, amplamente utilizados para armazenagem de dados em eletrônicos portáteis. A Samsung controlava uma fatia de 44% do mercado mundial de memória flash NAND no final do terceiro trimestre, de acordo com o grupo de pesquisa iSuppli. As ações de fabricantes rivais de chips de memória, como a Toshiba e a Hynix Semiconductor, subiram diante das expectativas de preços mais altos, entre os investidores. As ações da Samsung, a maior fabricante mundial de chips de memória, acabaram zerando seus ganhos anteriores de três por cento, ao final da sessão, e fecharam sem alteração ante o dia anterior. "É provável que pelo menos metade dos chips cujo processo de produção já tivesse sido iniciado tenham de ser descartados", disse Lee Min-hee, analista da Dongbu Securities. "Levando em conta mais duas semanas para reativar as linhas depois da limpeza, a Samsung pode bem perder o equivalente a um mês de embarques de chips", ele afirmou. Segundo o analista, o preço de referência dos chips no mercado spot subiu em cerca de nove por cento com as notícias sobre o acidente. "Quando aconteceu suspensão das atividades em uma linha de produção, ela precisa ser estabilizada e depois reparada antes de voltar ao normal. O mercado de memória flash NAND é pequeno e qualquer perturbação na oferta se refletirá nos preços", disse Song Mying-sup, analista da CJ Investment & Securities. Jae H. Lee, analista do Daiwa Institute of Research, disse que cortes de energia em fábricas de chips têm sérias conseqüências. "Quando a energia acaba, algumas das bolachas de silício morrem e... se tornam obsoletas", afirmou.