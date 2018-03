Produção de veículos dispara na comparação mensal, cai sobre 2008

A produção no mês passado somou 272,4 mil unidades e no trimestre 660 mil. Sobre março de 2008, a produção caiu 4 por cento.

As vendas no mês passado dispararam 36,2 por cento sobre fevereiro, para 271,4 mil, impulsionadas por uma correria de consumidores atraídos pela expectativa de fim do desconto do IPI sobre os preços. A publicidade foi veiculada por montadoras e concessionárias pouco antes de o governo autorizar prorrogação por três meses na redução do imposto para estimular a demanda.

Na comparação com março de 2008, as vendas internas registraram crescimento de 16,9 por cento. No trimestre, as vendas somaram 668,3 mil unidades, 3,1 por cento acima dos três primeiros meses do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)