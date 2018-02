Produção em Franco pode atingir 50 mil b/d de petróleo, diz ANP

O poço de Franco foi o primeiro perfurado pela Petrobras a mando da ANP, com o objetivo de selecionar uma área que será concedida pelo governo à estatal em troca de ações da empresa, na capitalização prevista para setembro.

"É um volume bem expressivo, elevado, e é importante saber isso porque sinaliza que os custos podem ser menores, porque vão precisar perfurar menos poços", explicou um analista que não pode se identificar por conta da operação de capitalização da Petrobras.

O recorde de produção no momento no Brasil é de um poço na bacia de Campos, no qual a Petrobras produz 43 mil barris diários.

A ANP já havia informado preliminarmente que o poço Franco tem reservas recuperáveis de 4,5 bilhões de barris de petróleo. A autarquia disse também que outro poço perfurado pela Petrobras a mando da agência, chamado Libra, poderia ter reservas ainda maiores.

(Por Denise Luna)