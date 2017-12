Produto personalizado para aves e suínos A unidade de Toledo (PR) da Nutron Alimentos foi autorizada pelo Ministério de Agricultura (Mapa) a incluir medicamentos na produção de núcleos e premixes. A partir de agora, os clientes dos segmentos de aves e suínos passam a ter um atendimento personalizado. Os produtos serão fabricados de acordo com as recomendações do médico veterinário responsável pela granja. De acordo com a empresa, a única alteração nos custos está relacionada ao incremento de matéria-prima.