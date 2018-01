Produtora do game Grand Theft Auto pode ser comprada A Take-Two Interactive Software informou na segunda-feira que está avaliando novas estratégias, incluindo uma potencial venda, em um momento em que um grupo de investidores busca assumir o controle da produtora mais conhecida pelos videogames da série "Grand Theft Auto" (sobre um ladrão de carros que precisa subir no ranking do submundo). A Take-Two informou que está analisando alternativas potenciais que podem propor ao grupo de investidores que já controla 46% das ações da empresa. A empresa, com valor de mercado de cerca de US$ 1,5 bilhão, tem sido afetada durante vários anos por problemas contábeis, operacionais e um escândalo que envolveu cenas de sexo escondidas em um de seus jogos de maior sucesso. O grupo de investidores, que inclui OppenheimerFunds, S.A.C. Capital Management, Tudor Investment Corp, D.E. Shaw Valence Portfolios e ZelnickMedia Corp, pedem uma reformulação da administração da produtora.