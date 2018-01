Produtos bizarros também marcam presença na feira Como sempre acontece, a CES deste ano também teve seu lado esdrúxulo. Esse é o único adjetivo para descrever o Taser C2: um aparelhinho de defesa pessoal que, além de dar choques fortíssimos, agora tem MP3 embutido – com capacidade de 1 GB. E a bateria NoPoPo, então? O nome é engraçado, e a idéia também: a bateria é alimentada por líquidos, como urina (é!), água e saliva. Para recarregá-la, basta cuspir. No meio da bagunça, uma idéia até interessante: os notebooks biodegradáveis da NEC, em que a carcaça feita com uma resina a base de milho. Será que o gosto é bom?