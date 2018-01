Produtos de Taiwan lideram inovação e roubam a cena Em 2008, a maioria das empresas participantes da CeBIT já eram de origem asiática – chinesas, principalmente. Hoje, o conglomerado de asiáticas tem maior variedade de origens, com destaque claro para as empresas de eletrônicos de Taiwan. Não é um fenômeno pontual. Na IFA do ano passado, em Berlim, havia um setor batizado de Taiwan Image Hall, que não por acaso reunia as principais inovações vistas ali. Uma busca rápida por notícias na internet mostra que a CeBIT 2009 praticamente gravitou em torno de Taiwan. A líder entre as taiwanesas é a Asus. Um dos maiores estandes expositores em Hannover, com os anos a empresa vem unindo conceitos diversos em produtos inovadores e parece sempre se antecipar em alguns meses uma tendência que estourará. Foi assim em 2007 com o Eee PC, com sete polegadas, o menor, mais leve e portátil notebook até então. Deu início à febre de dispositivos que ganharia a alcunha de netbook meses depois, pela inclinação clara ao entretenimento e navegação na internet. As principais fabricantes de computadores pelo mundo – HP, Dell, Samsung, LG, entre outras – lançaram suas versões minúsculas, em um mercado ainda muito promissor. Na CeBIT, foi a vez de o Eee PC ganhar tela sensível ao toque, aprofundando outra discussão em torno de hábitos digitais iniciada com a série Vaio P de notebooks da Sony, apresentada na feira americana CES, em janeiro. São aparelhos maiores que um celular, menores que um notebook, com funções parecidas à de um iPhone, mas que não fazem ligações pela rede celular comum (embora possam se comunicar por Skype, claro). No Intel Development Forum (IDF), em julho do ano passado, esses aparelhos ganharam o nome de MID (mobile internet devices, algo como dispositivos portáteis de acesso à internet). Na IFA, em agosto, o pavilhão de Taiwan apresentou dezenas de protótipos de MIDs. Na CES, em janeiro deste ano, a Sony mostrou um netbook que cabe no bolso. Agora, a Asus trouxe a tela de toque a esse mundo. A política oficial do governo de Taiwan, uma pequena ilha com 25 milhões de habitantes ao lado da China, é promover o país como polo inovador de tecnologia. Membros do Escritório Econômico e Cultural de Taipei (a capital), ao mesmo tempo em que a CeBIT ocorre em Hannover, estão em excursão pela América Latina para fechar acordos com empresas e governos (veja ao lado). Pensando que a Macworld, a feira anual da Apple em San Francisco, perdeu muita força neste ano, talvez seja prudente virar os olhos para Taiwan – e esperar que, de repente, uma pequena revolução possa vir de lá. L.P.