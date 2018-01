Produtos de TV digital entrarão na lei de informática O ministro das Comunicações Hélio Costa disse em Santa Rita do Sapucaí, pólo de desenvolvimento tecnológico no sul de Minas Gerais, que os equipamentos utilizados para a TV digital no Brasil, serão enquadrados na lei de informática. A Zona Franca de Manaus está brigando com o governo para que os equipamentos utilizados na TV digital, não sejam considerados como bens de informática. A produção desses equipamentos só seria possível na Zona Franca de Manaus. "Trabalho neste sentido, não existe nenhuma decisão do governo com respeito a não enquadrar os produtos da TV digital dentro da lei de informática. Fui relator da lei de informática no Senado e considero perfeitamente viável que esses produtos seja classificados como bens de informática e, por essa razão, serão produzidos no País inteiro" disse. O ministro parece disposto a enfrentar um embate político com com a base amazonense no Congresso. Segundo ele, a situação da Zona Franca de Manaus "está equilibrada em relação ao setor industrial do resto do País. A Zona Franca não perdeu nunca com as oportunidades no mercado de tecnologia criada em outros estados. A situação está equilibrada", disse o ministro. Investimento Costa afirmou que entre dois e três anos, a produção de terminais de acesso para TV digital vai movimentar R$ 9 bilhões. Segundo ele o terminal de acesso codificador que vai transformar o sinal digital em analógico para as TVs usadas no País. A expectativa é de que os primeiros modelos de decodificadores cheguem ao mercado ainda no primeiro semestre de 2007. Costa informou que cálculos do governo indicam que a movimentação anual no mercado de TV digital, chegará a US$ 10 bilhões. O ministro disse que o preço do terminal de acesso simples, ficará por volta de R$ 90,00. O custo será maior caso o usuário queira comprar um equipamento que além do acesso à TV digital tenha acesso a internet e interatividade. O equipamento, segundo o ministro, será financiado pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Popular. (Atualizada às 13h09, com adição de informações sobre os decodificadores digitais)