Produtos verdes fazem sua estréia este ano Para Laureen Ornelas, diretora de campanha da Coalização Anti-Resíduos Tóxicos do Vale do Silício, " hoje não existem eletrônicos verdes". As empresas estariam cientes das necessidades do meio ambiente, mas ainda relutantes em reduzir o impacto de seus produtos na natureza. "Mas é verdade que a indústria de TI é incrivelmente inovadora e nos permitiu compartilhar informações de maneiras inimagináveis décadas atrás", observa. "Parece-me que, se pudessem usar essa criatividade para desenvolver materiais menos poluentes e aparelhos mais fáceis de reaproveitar e reciclar, estariam em um caminho melhor." O pessimismo de Laureen pode finalmente ceder este ano, que deve ficar marcado como o da coroação dos esforços iniciados em 2003 para criar dispositivos mais verdes. "Não podemos custear o preço de não sermos verdes", diz Albert Esser, vicepresidente de soluções em energia e infra-estrutura da Dell. "Dentro de cinco ou dez anos veremos a diferença no crescimento daquelas empresas que se comprometeram com o meio ambiente e daquelas que não o fizeram claramente." Roberto Brandão, gerente de tecnologia da AMD no Brasil, explica que "hoje, o grau de agressão ao planeta é menor pela substituição de materiais nocivos, mas não só por isso". "Começamos a investir em processadores de baixo consumo há anos e, por exemplo, o AMD Phenom X4, que tem quatro núcleos, gasta menos energia do que um chip de núcleo único de quatro anos atrás", conta Roberto Brandão, gerente de tecnologia da AMD no Brasil. Equipamentos da HP e da Lenovo com processadores AMD ainda foram agraciados com a certificação EPEAT Gold (a mais alta no sistema administrado por um consórcio de fabricantes de eletrônicos e a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, com base nos critérios do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos). A Intel também apostou na redução do consumo de energia e, segundo Reinaldo Affonso, diretor de desenvolvimento tecnológico da empresa no Brasil, "a família de processadores Core 2 oferece uma performance 40% superior com um consumo de energia 40% menor quando comparada à linha anterior". Um desses chips Intel está a bordo do desktop eleito o mais verde do ano pelo guia MetaEfficient, editado desde 2004 com resenhas de produtos ambientalmente responsáveis. Ainda sem previsão de venda no Brasil, o Dell Studio Hybrid PC consome 44 watts quando seu sistema é totalmente exigido, 26 watts em modo de espera e 1 watt quando está hibernando ou desligado. Caso fique conectado à tomada todo o tempo esses valores somam à conta de luz 17,5 kWh ao mês. Outro modelo verde que estreou este ano foi o laptop Thinkpad X300, da Lenovo. A máquina à venda no Brasil traz monitor de 13,3", processador Intel Core 2 Duo e um disco de estado sólido de 64 GB no lugar do disco rígido (HD). O Thinkpad X300 foi agraciado com a certificação EPEAT Gold, conquistada apenas por outros seletos 15 notebooks – entre os quais há modelos da Dell e da HP, mas não da Sony e da Apple, que, procuradas pelo Link para comentar suas políticas ambientais, declinaram da oportunidade. Assim como a Toshiba e a Positivo. "A Lenovo é uma empresa preocupada com a sustentabilidade e os impactos que a indústria pode causar ao planeta. Além do X300, temos outros modelos com materiais tóxicos reduzidos e programas de reciclagem nos Estados Unidos, Canadá, China e Índia", conta Romualdo Soluri, gerente de novos projetos da Lenovo Brasil. "Agora estudamos a implementação do programa de reciclagem no Brasil" (veja onde reciclar na página L03). J.R.