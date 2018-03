Professor de SP recebe apostila única para dar aula As escolas estaduais de São Paulo começam hoje, volta às aulas, a usar um material didático em forma de apostila para orientar professores sobre como proceder e quais conteúdos abordar em sala de aula. Essa é a primeira vez que a rede, com 200 mil professores e 5 mil escolas, tem um material único de proposta curricular para 5ª a 8ª séries e ensino médio. Os livros elaborados pelo governo funcionam como guias - detalham o que deve ser feito aula a aula, indicam as habilidades dos alunos que precisam ser trabalhadas e propõem avaliações. Mas há quem reclame que o formato massifica a maneira de ensinar. "Esse material tira o direito do professor de conduzir sua aula", diz o presidente do sindicato dos professores (Apeoesp), Carlos Ramiro. A coordenadora de assuntos pedagógicos da Secretaria de Educação, Maria Inês Fini, discorda. Para ela, os livros didáticos comprados e distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Educação (MEC) continuarão a ser usados e os materiais do governo do Estado farão referências a eles, deixando várias alternativas aos professores. "Não existia nada sistematizado, a rede precisava de alguma referência até para haver mais justiça na avaliação." Dificuldades O material, que será usado de hoje até 30 de março, foi elaborado como forma de recuperação de português e matemática. Foi desenvolvido a partir das dificuldades de aprendizagem dos alunos identificadas pelo Saresp, o exame anual feito pela Secretaria da Educação. Mesmo aulas de história, por exemplo, serão focadas na leitura e produção de textos. As de geografia e ciências trabalharão as habilidades matemáticas. Depois do dia 30, os professores receberão novas apostilas contemplando todo o currículo do ano letivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo