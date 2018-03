Professor encontrado morto com filho fez curso de tiro Uma nova descoberta reforçou a suspeita da polícia de que o advogado e professor-doutor de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Renato Ventura Ribeiro, tenha premeditado o assassinato do próprio filho, de 5 anos, e o suicídio. Conforme a investigação, comandada pelo 16º Distrito Policial, Ribeiro obteve no dia 20 de fevereiro deste ano o certificado de um curso de tiro. Os corpos dos dois foram encontrados com marcas de tiros ontem no apartamento do professor, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, pela faxineira.