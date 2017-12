Professor morre em assalto a ônibus na zona norte do RJ O professor de Educação Física João Vítor Correia Alves, de 33 anos, foi morto na noite de quinta-feira, 24, durante um assalto ao ônibus em que ele estava, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. O veículo, da Viação Pégaso, passava pela pista sentido zona oeste da Avenida Brasil, principal via expressa da cidade, quando três homens anunciaram o assalto. O professor teria reagido e por isso levou um tiro no peito e morreu na hora. Ele dava aulas em uma escola pública em São Gonçalo, na Região Metropolitana.