Professor sul-coreano prova plágio da Microsoft em software

Um tribunal de Seul concluiu que a Microsoft utilizou de forma ilegal uma patente de software pertencente a um professor sul-coreano, afirmou nesta semana o jornal The Korea Times. A tecnologia desenvolvida pelo sul-coreano Lee Keung-hae, que leciona ciência da computação na Korea Aerospace University, é a que traduz automaticamente entre coreano e inglês o programa de textos Microsoft Word. Na ação, o tribunal assegura que "em vista de o sistema de tradução do Word ter o mesmo mecanismo desenvolvido pelo profesor, a empresa infringiu a patente", de acordo com o publicado pelo jornal The Inquirer. A Microsoft estaria disposta a pagar indenização a Lee Keung-hae e é possível que a polêmica termine com a eliminação do recurso de tradução de inglês para coreano nos programas do pacote Office. O tribunal da Coréia do Sul ainda precisa determinar os danos e fixar o valor da indenização, segundo o blog Duamu.