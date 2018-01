Professora é acusada de abuso por vídeo no YouTube A professora de matemática acusada de abusar sexualmente de menores foi interrogada nesta semana pela promotoria da cidade de Lecce, no sudeste italiano. A denúncia surgiu depois de um vídeo feito por um celular onde ela aparece com seus alunos. O processo foi aberto pela promotoria depois da divulgação de um vídeo no site YouTube onde aparecem alguns estudantes, todos menores, atrás da professora, abraçando os quadris dela e a apalpando, enquanto as calças deixam descoberta a calcinha. A professora, acompanhada de seu advogado Massimo Bellini, chegou pela tarde ao Palácio de Justiça, onde era aguardada pelo magistrado titular da investigação. Para evitar o assédio dos jornalistas, a mulher se escondeu atrás de suas roupas. A investigação sobre os acontecimentos ocorridos há um ano no Instituto Aeronáutico de Lecce concluiu sua primeira fase, mas continua a verificar se ocorreram episódios semelhantes no passado, hipótese nascida nos interrogatórios realizados pela polícia. A mulher, que sempre afirmou ter sido ela a vítima, utilizou de seu direito a ficar calada e relatou sua versão dos fatos em um dossiê entregue a uma representante ministerial.