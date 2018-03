Professora e alunas são roubadas durante prova na UFRJ Alunos do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Governador, foram roubados quando faziam uma prova na tarde de hoje. O prédio onde estavam tem oito acessos e não há controle de quem entra ou sai, mas uma câmera filmou um suspeito que deverá ser reconhecido pelas vítimas, uma professora e três alunas, nos próximos dias. Este foi o quarto assalto dentro de sala de aula no campus da UFRJ desde 2005.