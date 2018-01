Professores brasileiros embarcam sábado para o Timor Leste

O último grupo de professores selecionados para participar da segunda edição do Programa de Qualificação de Docente e Ensino de Língua Portuguesa, no Timor Leste, embarca neste sábado, dia 21, para Dili, capital do país asiático. Os seis professores vão integrar a equipe de 30, que têm a missão de reforçar o aprendizado da língua portuguesa no Timor Leste. Os outros 24 embarcaram nesta semana. O grupo que chega ao Timor ao longo da semana trabalhará em conjunto com os outros 13 bolsistas que já estão naquele país desde fevereiro. A bolsa-auxílio é de US$ 1,1 mil, além de passagem aérea, auxílio-instalação e seguro-saúde. Para o coordenador, a bolsa é de US$ 2 mil. A primeira edição do programa ocorreu em 2005, quando 47 professores realizaram o trabalho. O Brasil é um dos países que participam do projeto de reconstrução da identidade do Timor Leste, liderado pela ONU. O português é uma das línguas oficiais do Timor Leste, mas é falado por 20% da população - a maioria fala o tétum. Os professores brasileiros ministrarão aulas em português de disciplinas como matemática, química e biologia, com o objetivo de qualificar docentes para o ensino fundamental.