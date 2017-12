Professores da rede pública de São Paulo terão e-mails

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo definiu que todos os professores da rede estadual terão e-mails. Esta é apenas a primeira de uma série de ações para aperfeiçoar a troca de informações e a capacitação de funcionários da pasta. Cerca de 250 mil professores serão beneficiados. Outros 35 mil funcionários também terão e-mails. A expectativa da Secretaria é que os endereços eletrônicos sejam nome.sobrenome@edunet.sp.gov.br. Atualmente os professores não contam com e-mail da rede de ensino paulista. Além de e-mails, a Secretaria prepara um pacote para aprimorar as condições de trabalho dos funcionários da pasta. Outra medida será instalar um computador, um televisor e kit multimídia nas salas de professores para que seja realizada capacitação dentro da escola, sem necessidade de deixar o local de trabalho. A criação de e-mails possibilitará que os professores recebam materiais educacionais de maneira mais rápida e simples.