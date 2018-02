Professores da USP paralisam aulas e fazem protesto Os professores da Universidade de São Paulo (USP) paralisaram hoje suas atividades e promoveram um ato em frente à reitoria em defesa de melhores salários. No local, deve acontecer uma nova negociação do Fórum das Seis - que reúne entidades de professores e servidores das universidades públicas paulistas - com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp). Os funcionários da USP estão em greve desde o dia 5 de maio.