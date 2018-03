Professores de escolas particulares fazem greve em PE

Os docentes reivindicam um reajuste salarial de 10% e a unificação do piso salarial no Estado em R$ 12,00 por hora/aula. Também estão na pauta da categoria plano de saúde, vale-alimentação para os professores que trabalham em dois períodos na mesma escola e uma bonificação para a compra de livros.

"Não queremos apenas aumento salarial, lutamos pela manutenção e ampliação de conquistas que garantam um ambiente saudável e com boas condições de trabalho", afirmou o coordenador geral do Sinpro-PE, Jackson Bezerra. O sindicato disse que tomou a decisão pela paralisação porque não há diálogo com as instituições de ensino.

Procurado pela reportagem, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE) não confirmou o número de escolas afetadas pela greve, mas explicou que as paralisações acontecem de maneira parcial. O presidente da entidade, professor José Ricardo Dias Diniz, não concedeu entrevista por estar em audiência com os professores, segundo o sindicato.