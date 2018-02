Professores decidem permanecer em greve no Rio Cerca de 50 professores da rede de ensino da Prefeitura do Rio continuam instalados no plenário da Câmara de Vereadores da cidade. A ocupação começou nesta quinta-feira, 26, com o objetivo de evitar a votação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da categoria.