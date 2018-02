Professores do 3º fundamental avaliarão alfabetização

O questionário vai avaliar as condições de infraestrutura, formação do docente, a gestão da unidade escolar e a organização do trabalho pedagógico, segundo informações da Agência Brasil.

As perguntas complementam a ANA, que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e foram aplicadas pela primeira vez este ano. As provas avaliam os conteúdos de leitura e escrita e de matemática dos alunos no final do ciclo da alfabetização. No total, fizeram a avaliação 2,6 milhões de estudantes, em 55 mil escolas, entre os dias 11 e 21 de novembro. O questionário está disponível no endereço: http://faeb.inep.gov.br/faeb/