Professores do PR protestam por condições de trabalho Na data em que se comemora o Dia do Professor, os professores municipais de Curitiba criticaram nesta terça-feira (15), em protesto na Boca Maldita, na área central de Curitiba, as "más condições" de trabalho no ensino fundamental e também o aumento de investimentos em obras da Copa do Mundo, maiores que os direcionados para a Educação, de acordo com eles. Cerca de 300 professores (segundo a organização, 100 conforme a Polícia Militar), entre eles uma centena de black blocs; também se solidarizaram com os professores grevistas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.