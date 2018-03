Professores do Rio mantêm greve e iniciam passeata Depois de três horas de assembleia, na qual decidiram manter a greve iniciada no dia 12 deste mês, cerca de 800 professores das redes estadual e municipal do Rio seguem em passeata, na tarde desta quinta-feira, 22, pelo bairro de Laranjeiras, na zona sul da cidade. Eles deixaram por volta das 15h30 o clube Hebraica, onde aconteceu a assembleia, e caminham em direção ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. De lá seguirão para o Palácio da Cidade, do governo municipal, em Botafogo.