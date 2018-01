Professores do Rio protestam em frente à Câmara

Todos os acessos ao Palácio Pedro Ernesto estão interditados desde o início da manhã com grades. O policiamento está reforçado dentro e no entorno da Casa com guardas municipais e policiais militares e do Batalhão de Choque.

Segundo a assessoria da Câmara, o público será impedido de acompanhar as votações no plenário. Cada vereador terá direito a distribuir apenas uma senha de acesso às galerias. A Casa tem 51 parlamentares, sendo que 12 pertencem a partidos que não são da base do governo.

O vereador Reimont (PT), presidente da Comissão de Educação, disse que vai recorrer à Justiça caso o projeto seja aprovado. "Impedir o povo de acompanhar uma votação em plena democracia é totalmente inconstitucional. Além disso, a proposta tem itens que contrariam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma legislação federal", disse Reimont, que se diz de oposição apesar de o PT pertencer à base.