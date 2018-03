Professores do Rio seguem para a Central do Brasil Aproximadamente mil professores das redes públicas estadual e municipal do Rio de Janeiro seguem na tarde desta quinta-feira, 15, para a estação Central do Brasil, no centro da capital, onde devem se juntar a participantes do ato convocado por movimentos sociais, chamado de "15M, manifestação contra as injustiças da Copa". Da Central, os professores pretendem caminhar em direção à sede administrativa da prefeitura, na Cidade Nova. Em assembleia realizada pela manhã, que durou cinco horas, os professores decidiram manter a greve da categoria.