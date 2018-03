Professores e alunos vão debater Acordo Ortográfico Professores e alunos das nações que têm o português como língua oficial têm até julho para debater possíveis mudanças no Acordo Ortográfico, fazer propostas e preparar relatórios sobre o assunto. As melhores sugestões serão selecionadas em setembro, no Seminário Internacional Linguístico-Ortográfico da Língua Portuguesa.