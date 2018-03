Professores municipais do Rio decidem manter greve Os professores da rede municipal de ensino do Rio decidiram nesta segunda-feira manter a greve iniciada no dia 8. Cerca de 5 mil docentes se reuniram em assembleia no Terreirão do Samba, no centro da capital fluminense, para discutir a proposta apresentada pela prefeitura durante reunião promovida na sexta-feira, 23, entre diretores do sindicato da categoria, o prefeito Eduardo Paes (PMDB), e a secretária municipal de Educação, Claudia Costin. Eles optaram por manter a greve ao menos até esta quarta-feira, 28, quando haverá nova assembleia, às 15 horas.