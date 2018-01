Professores municipais do Rio decidem manter greve Reunidos em assembleia, os professores da rede municipal do Rio resolveram nesta terça-feira, 15, manter a greve iniciada em 8 de agosto. No encontro realizado na Tijuca, foi discutida também uma proposta de suspensão da paralisação por três dias para trazer de volta o prefeito Eduardo Paes (PMDB) à mesa de negociação. No entanto, a continuidade da greve foi aprovada por maioria. Para a tarde desta terça-feira, os professores projetam cem mil manifestantes numa passeata entre a Igreja da Candelária e a Cinelândia, em novo ato em defesa da educação.