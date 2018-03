Professores ocupam rua próxima à casa de Cabral Aproximadamente 40 professores estão na Rua Aristides Espínola com Avenida Delfim Moreira, no Leblon, no Rio, próximo ao prédio do governador Sérgio Cabral. A rua está fechada por grades devido ao acampamento de jovens que participam do movimento Ocupa Cabral.