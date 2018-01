Profissionais de TI têm medo do Windows Vista, diz pesquisa

A maioria dos profissionais de tecnologia da informação (TI) dos Estados Unidos temem que a migração dos sistemas operacionais para o Windows Vista tornem suas redes instáveis e mais complexas, afirma uma nova pesquisa entre pessoas do setor divulgada nesta segunda-feira, 19. A informação foi publicada no site britânico da revista Computerworld. Veja também: Link - Existe vida além do Windows Assista a teste com o novo sistema da Apple Dezenove porcento dos 961 profissionais de TI entrevistados disseram que têm dúvidas sobre a migração para o Vista e mais da metade afirmaram não ter planos de fazê-lo. "As ressalvas sobre o Vista apresentadas pelos participantes são na maioria ligadas à estabilidade, mas houve quem apontasse a compatibilidade com softwares como problema grave também", afirma Diane Hagglund, da King Research, empresa que conduziu a pesquisa. "O custo foi citado por alguns dos entrevistados." O levantamento mostra ainda que os profissionais de TI estão assustados com o Vista e que 44% deles consideraram trabalhar com outros sistemas operacionais, como Linux e Macintosh, para evitar a migração proposta pela Microsoft. Softwares da Apple lideram os pacotes alternativos ao Vista, dizem 28% dos entrevistados. Cerca de um quarto afirmou preferir o sistema operacional Red Hat Linux, e 18% citaram Suse Linux e Ubuntu. Apenas 4% ficaram em dúvida.