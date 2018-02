Profissional que contraiu Ebola nos Estados Unidos usava equipamento de proteção

O funcionário não revelou o nome do paciente ou outros detalhes da pessoa, além de dizer que o profissional de saúde está em condição estável.

O Hospital Presbyterian, do Texas, está confiante de que as precauções que estão no local irão proteger os trabalhadores ao interagir com os pacientes, disse o Dr. Daniel Varga, diretor clínico-chefe do hospital.

"Estamos confiantes de que as precauções estão protegendo os profissionais de saúde", disse ele em uma coletiva de imprensa.

Varga disse que o profissional de saúde infectado estava vestindo roupas de proteção quando atendia o paciente infectado original Thomas Eric Duncan.

Duncan, um liberiano que contraiu a doença durante uma visita aos Estados Unidos, morreu no hospital do Texas na quarta-feira.

A CNN disse que o profissional de saúde é uma enfermeira.

(Por Frank McGurty)