Programa aumentará segurança da Pinacoteca de SP A Pinacoteca do Estado de São Paulo foi incluída no Programa de Apoio a Projetos de Preservação e de Acervos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A verba, em torno de R$ 500 mil, financiará obras para aumentar a segurança da pinacoteca, que possui um patrimônio de 7.100 peças. No total, o BNDES distribuirá R$ 6 milhões para 28 instituições. A lista completa dos beneficiados será divulgada na terça-feira. Foram analisados 183 propostas. A seleção foi feita por uma comissão formada por três representantes do banco, três do Ministério da Cultura e um especialista. Depois do recente roubo de dois quadros no Museu de Arte de São Paulo (Masp) Assis Chateaubriand e de outros casos ocorridos em 2007, as idéias de segurança ganharam força no programa da instituição financeira. "Segurança é um ponto importantíssimo para qualquer instituição de cultura", disse a gerente do Departamento de Economia da Cultura do BNDES, Isis Pagy. Principalmente para a Pinacoteca, dona de uma das mais importantes coleções de arte brasileira do século XX. Mas o programa também financia projetos de catalogação, higienização, acondicionamento e restauração de acervo.