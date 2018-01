Programa de e-mail Eudora renasce em formato aberto

O Eudora, programa de e-mail pioneiro criado nos anos 1980, sai agora do ostracismo na forma de um programa de código aberto depois que a empresa detentora de seus direitos, a Qualcomm, desistiu de vender o produto em maio deste ano. O programa ganhou boas avaliações seguidamente em revistas especializadas e tinha uma base leal de usuários, mas era comercialmente ofuscado pelos programas da Microsoft, pelo Lotus e softwares de e-mail em Web. A Qualcomm doou o Eudora para a comunidade do código aberto, o que significa que qualquer indivíduo pode fazer o download e usar o programa sem precisar pagar pelo produto. Os usuários também terão acesso ao código do software, para poder modificá-lo e compartilhar as alterações. Em 31 de agosto, a Fundação Mozilla começou a distribuir uma versão teste em código aberto do Eudora. O programa original foi criado por um estudante da University of Illinois no fim dos anos 1980, um dos primeiros programas de e-mail. A Qualcomm adquiriu os direitos do software e contratou seu criador, Steve Dorner. O programa já chegou a ter dezenas de milhões de usuários. O Eudora ainda não é promovido na página da Mozilla na internet como o Firefox - rival do Internet Explorer da Microsoft - ou o Thunderbird, outro programa de e-mail. A nova versão do Eudora está sendo desenvolvida sob o codinome de Penelope e está disponível no endereço http://wiki.mozilla.org/Penelope. A Mozilla afirmou que planeja desenvolver tanto o Eudora quanto o Thunderbird.