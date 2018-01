Programa de e-mail Thunderbird tem novo beta O programa de e-mail Thunderbird, um dos mais populares entre os softwares de código aberto, acaba de ganhar um novo beta da versão 2.0 do aplicativo, chamada de Thunderbird 2 Beta 2. Com edições para Windows, Mac OS e Linux, a nova edição do programa, criada pela Fundação Mozilla (a mesma responsável pelo navegador Firefox) incorporou o recurso de tags, marcações que podem ser atribuídas a mensagens, facilitando depois a classificação e agrupamento dos e-mails, o que torna mais simples o gerenciar, arquivar e localizar mensagens. Veja acima o link para a página de download do aplicativo, que tem versões em 26 idiomas, inclusive em português.