Programa faz Mac rodar Windows e Mac OS X em paralelo Primeiro foi um concurso de programadores que permitiu que um dos novos Macs da Apple, equipados com os processadores da Intel, rodasse o sistema operacional Windows XP, da Microsoft. Depois, a Apple liberou um aplicativo próprio com essa finalidade, o Boot Camp, o que daria mais liberdade aos usuários de seus micros para rodar aplicativos nos dois ambientes. Bastaria que o usuário escolhesse, na inicialização do micro, qual plataforma quisesse carregar. Agora, uma empresa foi mais longe: a Parallels criou uma solução que permite rodar o Windows e o Mac OS ao mesmo tempo. O programa Parallels Desktop usa uma tecnologia de virtualização que possibilita rodar programas Windows lado a lado com aplicativos para o ambiente Mac, graças à arquitetura e instruções dos chips Intel. O software, nesse caso, age diferentemente de programas anteriores que emulavam o ambiente Windows sobre o sistema operacional Mac OS X. A empresa disponibiliza em seu site na internet uma versão de demonstração do programa, válida por quinze dias. Uma licença do aplicativo custa US$ 57.