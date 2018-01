Programa instala o Linux dentro do Windows O Linux está cada vez mais simples. Mesmo assim, instalar um sistema operacional continua sendo uma tarefa intimidante para a maioria das pessoas. Mas já existe um programa, o Wubi, que promete mudar tudo isso: ele é o primeiro que instala o Linux dentro do Windows, de forma 100% segura e à prova de erros. Funciona assim. Primeiro você baixa e executa o arquivo de instalação, que tem apenas 9,8 MB e está em wubi-installer.org. Ele vai perguntar quantos gigabytes do disco rígido pode dedicar ao Linux. O padrão é 8 GB. Mas, se o seu micro tem pouco espaço, reduza para 4 GB. Também dá para escolher o tipo de Ubuntu. Além da versão "normal", você pode optar pelo Kubuntu (com interface gráfica KDE), Xubuntu (para computadores muito lentos), Edubuntu (para escolas) ou Ubuntu Studio (para editar áudio e vídeo). Agora crie uma senha, que será utilizada para acessar o Linux, e aperte o botão Instalar. O Wubi começará a baixar os arquivos do sistema operacional. Conforme a versão do Ubuntu que você escolheu, o download varia de 600 a 800 MB. Quando o download e a instalação acabarem, pronto: é só clicar no ícone do Linux, que surgirá na área de trabalho. O Linux fica instalado dentro do Windows, e não há o chamado reparticionamento do disco rígido – etapa que envolve risco de perda de dados. O desempenho não é o mesmo que você conseguiria se tivesse instalado o Linux por métodos tradicionais. Mas, para quem só quer conhecer o sistema, é uma excelente opção. Se você quiser remover o Linux depois, basta desinstalar o Wubi. B.S.G.