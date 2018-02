Programa melhora qualidade da carne

Está pronta a receita que garante qualidade à carne bovina brasileira e o consumo de um produto mais nutritivo, saboroso, macio e suculento. Baseada em programa lançado há cinco anos pela Embrapa Gado de Corte, a fórmula foi consolidada na metade de 2010. No início atenderia apenas a Mato Grosso do Sul, mas acabou sendo aplicada no País. "O gado não pode mais ser criado tomando água suja de açude", diz o pesquisador da Embrapa Gado de Corte Ezequiel Rodrigues do Valle, coordenador do Programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) ? Bovinos de Corte. "Gado gosta de alimento nutritivo, saboroso, água limpa e fresca, sombra para aliviar o calor. E responde com perda de peso aos maus tratos, principalmente no transporte inadequado."

Fortalecimento. O programa tem por objetivo fortalecer o setor produtivo, aumentando a rentabilidade, preservando o ambiente e garantindo, na ponta da cadeia, um alimento saudável, seguro e saboroso.

O esboço do que seria o BPA estava pronto em 2003, quando os pesquisadores iniciaram estudos para torná-lo realidade, o que ocorreu em 2005, em pleno ano de confirmação do avanço da aftosa no Estado. Na época, as propostas eram tidas como ilusórias, até para os pecuaristas mais tecnificados. A questão do custo pesou para o pessimismo, aliada a fatos anteriores, com projetos alvissareiros que não cumpriram o que propunham. "O gasto exigido pelo BPA depende das condições da fazenda. Quanto piores, maiores." Valle afirma que as fazendas mais tecnificadas que aderiram ao BPA "saíram na frente, quase com custo zero, mesmo antes da fase alcançada este ano, que é a consolidação do programa".

No estágio atual está havendo a transferência de tecnologia para empresas e entidades do setor. À Embrapa cabe, agora, a vistoria sobre os procedimentos. Hoje, 300 propriedades nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e extremo Norte do País estão no programa. Em Mato Grosso do Sul, quatro fazendas já passaram por todas as fases. São a Maragogipe e Erechim, em Itaquiraí; Primavera, em Guia Lopes da Laguna e Souza Cuê, em Iguatemi.

Treinamento. O treinamento aborda os pontos principais: gestão da propriedade, função social do imóvel rural, responsabilidade social, gestão ambiental, instalações rurais, manejo pré-abate e bons tratos ao rebanho, formação e manejo de pastagens, suplementação alimentar, identificação animal, controle sanitário e manejo reprodutivo. Com tais conhecimentos, reduzem-se riscos trabalhistas e ambientais, além de melhorar a qualidade da carne e do couro. Na fase final, a fazenda recebe um certificado da Embrapa Gado de Corte, que endossa o que interessa ao mercado ? a qualidade da carne.