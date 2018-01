Programa permite visualizar amostra de livros A editora norte-americana HarperCollins, que anunciou no ano passado que iria digitalizar seu vasto catálogo, criou uma ferramenta, a ´Browse Inside´. que permite aos leitores ´folhearem´ o conteúdo de livros de autores como Michael Crichton, Isabel Allende e vários outros escritores. "Vemos isso como o próximo passo", disse a presidenta e CEO da HarperCollins, Jane Friedman. Leitores querendo visualizar - mas não baixar - uma amostra do livro ´presa´, de Crichton, poderá visitar o site da HarperCollins e, eventualmente os sites dos autores e de lojas. Friedman também quer estabelecer links com o portal de relacionamentos MySpace e outras redes sociais na internet. A HarperCollins já disponibilizava algo nesse sentido por meio da ferramenta ´Search Inside!´ da livraria virtual Amazon.com, mas vê o ´Browse Inside´ como uma nova forma de assegurar o controle de seu conteúdo em um momento em que empresas como a gigante de buscas Google e outras organizações estão criando grandes bancos de dados online com o conteúdo de livros. O recurso ´Browse Inside´ foi lançado oficialmente hoje e a empresa espera expandir seu alcance ao longo do próximo ano. Friedman disse que a quantidade de texto disponível para um determinado livro dependerá da vontade do autor. "Neste momento, planejamos deixar os leitores visualizarem cerca de 5% de um livro online, mas eu posso imaginar que outros autores vão querer deixar porções maiores ou até mesmo o livro inteiro", disse ela. Enquanto Friedman afirma que está determinada a fazer a HarperCollins, uma divisão da News Corp., a ´número 1´ entre as editoras com operações online, ela não tem planos de se tornar uma livraria virtual. Outras editoras como a Penguin Group USA e Random House Inc., entre outras, já estão vendendo livros diretamente para os leitores, uma política que tem desagradado os revendedores de livros. "Não vemos uma razão para duplicar um serviço que nossos amigos no varejo já fazem muito bem", acrescentou.