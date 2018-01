Programa 'transforma' celulares antigos em smartphones

Snaptu é usado principalmente para acessar redes sociais

A venda de smartphones avança rapidamente em todo mundo, mas em algumas regiões o acesso a esses celulares ainda é bastante tímido.

Um bom exemplo é a América Latina, que é considerada o segundo maior mercado de celular do mundo. Entre os aparelhos disponíveis na região, apenas 10% são de última geração.

Um aplicativo chamado Snaptu, que de certa maneira ameniza essa discrepância, vem ganhando cada vez mais adeptos não apenas na América Latina, mas também em outras áreas do mundo onde a telefonia ainda não está totalmente atrelada à redes de alta velocidade.

O programa funciona como um sistema operacional que permite a instalação de outros aplicativos, como os que dão acesso a redes sociais e a portais de notícias.

Além de ser gratuito, ele tem a vantagem de poder ser instalado em qualquer tipo de celular, especialmente nos de pouca memória.

"Analisamos os celulares mais usados em lugares como América Latina e sudeste asiático e observamos que são aparelhos com memória e velocidades limitadas", disse à BBC Simon Davies, diretor da Snaptu.

Do México à Índia

O número de usuários do aplicativo dobrou em cinco meses. Em junho, eram 10 milhões de usuários, dos quais 2,5 eram ativos. Atualmente, são 20 milhões de usuários, sendo 5,5 milhões ativos.

Entre os países que mais usam o Snaptu estão Índia e México. "O México é um dos nossos maiores mercados na América Latina e, para ser sincero, não sei o porquê. Há dois meses, descobrimos que tínhamos meio milhão de usuários lá. Estamos crescendo tanto que vamos atingir o 1 milhão em breve", disse Davies.

Uma característa comum entre os usuários do programa, sejam mexicanos ou indianos, é a popularidade das redes sociais.

"Em todo o mundo, as redes sociais vêm em primeiro lugar entre os aplicativos mais usados, seguida pelos noticiários. Os usuários checam suas mensagens no Facebook, enviam um tweet e, depois, lêem as notícias", explica o diretor da empresa. "E talvez mais tarde chequem o resultado dos jogos ou se informem sobre os filmes em cartaz. Mas é uma cadeia que se inicia nas redes sociais"

Sucesso efêmero?

Para obter o programa, basta entrar em seu site pelo navegador do celular. Alguns fabricantes, como Nokia e Sony Ericcsson, também oferecem o aplicativo em sua loja virtual.

Como o aplicativo é gratuito, o lucro do Snaptu vem da publicidade, feita a partir de um mecanismo que identifica o país do usuário e envia apenas mensagens relacionadas.

No entanto, diante do rápido avanço dos smartphones, resta saber quanto tempo irá durar o sucesso do Snaptu. "Ele também funciona em smartphones. É um dos aplicativos mais populares do BlackBerry, por exemplo", explica Davies. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.