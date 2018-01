Programação atira para todos os lados A programação da primeira edição do Festival de Tecnologia de Petrópolis atira para todos os lados. Logo na abertura, haverá um encontro do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, com executivos brasileiros na área de tecnologia. Fora as discussões em torno de temas como inclusão digital, colaboração, aviação, acessibilidade (entre outros tantos), um dos destaques da programação é o PHD da Universidade Carnegie Mellon Johnny Chung Lee, dos EUA, que irá mostrar como utilizar o controle remoto do videogame Wii, da Nintendo, para manipular imagens em músicas. Também haverá um "concerto para laptop", onde o vídeo-artista Luiz Duva irá fazer uma performance multimídia usando o notebook. Haverá ainda discussões de apresentações nas áreas de cinema e teatro.