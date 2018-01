Programador consegue rodar Windows XP em um Mac com chips Intel No último dia 14, um programador identificado apenas como narf2006 afirmou ter conseguido o impossível: colocar o sistema operacional Windows XP rodando em um dos novos computadores da Apple que usam chips da Intel. A façanha foi confirmada ontem pelo organizador do concurso, o texano Colin Nederkoorn, e a ´receita de bolo´ que torna isso possível deve ser divulgada em breve. É possível escolher o sistema operacional desejado no boot do sistema e funciona em iMacs com telas de 17 e 20 polegadas, e nos novos MacBook Pro e Mac Mini. O prêmio do concurso totalizou US$ 13854, e boa parte do valor foi fruto de doações de entusiastas e empresas.