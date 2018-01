Programadores brasileiros na final da Imagine Cup 2006 A Microsoft anunciou hoje que a equipe brasileira Trivial Team é um dos seis times finalistas da Imagine Cup 2006, a copa do mundo da computação organizada pela Microsoft, que acontece na Índia até esta sexta-feira. A competição permite que estudantes universitários de todo mundo utilizem sua criatividade para desenvolver aplicativos baseados em tecnologia. A equipe do Brasil é formada pelos estudantes Augusto César Spinelli, Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim e Madson Menezes Costa, todos da Universidade Federal de Pernambuco. Um total de 72 equipes - 181 estudantes de 42 países - participam desde a última segunda-feira, 07 de agosto, das finais mundiais da Imagine Cup, concorrendo em seis categorias diferentes: Design de Software, Design de Interface, Algoritmo, TI, Projeto Hoshimi (Batalha de Programação) e Filmes de Curta-metragem. A equipe Trivial Team concorre com o projeto Virtual Eye, ou vEye, um sistema portátil de auxílio à navegação e de identificação de objetos para deficientes visuais. Os outros cinco times finalistas na categoria de Design de Software representam os países China, Dinamarca, Itália, Japão e Normandia. Amanhã, cada uma das equipes apresentará sua solução a um grupo de juízes. Os vencedores serão anunciados na sexta-feira, 11 de agosto, durante a cerimônia de gala que encerrará o torneio.